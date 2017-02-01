До работы не доехал: в Кыштыме полицейские поместили водителя в комнату для задержанных

Автор: КР от Сегодня, 11:27 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня утром госавтоинспекторы проверили соблюдение правил перевозки детей. Наряды дорожно-патрульной службы поджидали водителей возле детского сада № 20 и начальной школы-детсада № 14. За два часа было остановлено более 90 автомобилей. На четырёх водителей, в их числе и на двоих таксистов, были составлены административные протоколы. За перевозку детей без удерживающих устройств каждому правонарушителю придётся оплатить штраф в три тысячи рублей.

– А одному мужчине, который вёз ребёнка в детский сад, не повезло ещё больше, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Всех водителей «пробивали» ещё и по базе данных на предмет задолженности по линии ГИБДД. У владельца «четырнадцатой» оказался неоплаченный штраф в 500 рублей. В результате вместо того, чтобы поехать на работу, он был доставлен в комнату для задержанных в административном порядке. Ему грозит штраф в двукратном размере, либо обязательные работы, либо арест до 15 суток.

Только с начала февраля работники ГИБДД составили на кыштымских водителей 47 протоколов за неуплату штрафов. Троих суд приговорил к обязательным работам на срок до 50 часов, у 20 должников суммы штрафов увеличились вдвое, 24 автовладельца отбыли административный арест.