В Кыштыме автовладельцев снова проверят на наличие детских кресел

Автор: КР от Сегодня, 17:56 Категория: ГИБДД информирует

Завтра в утренние часы два наряда ДПС будут останавливать в массовом порядке все транспортные средства в районе второй начальной школы и детских садов 27 и 28. Полицейские проверят водителей на предмет правильной перевозки детей.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, несмотря на постоянное информирование автовладельцев о необходимости наличия детских автокресел, всё ещё фиксируется достаточно большое количество нарушений.

Санкция соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях предполагает за игнорирование этой законодательной нормы штраф в три тысячи рублей.