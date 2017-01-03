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В Кыштыме автовладельцев снова проверят на наличие детских кресел

Автор: КР от Сегодня, 17:56 Категория: ГИБДД информирует

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Завтра в утренние часы два наряда ДПС будут останавливать в массовом порядке все транспортные средства в районе второй начальной школы и детских садов 27 и 28. Полицейские проверят водителей на предмет правильной перевозки детей.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, несмотря на постоянное информирование автовладельцев о необходимости наличия детских автокресел, всё ещё фиксируется достаточно большое количество нарушений.

 

Санкция соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях предполагает за игнорирование этой законодательной нормы штраф в три тысячи рублей.

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А смысл? Школа закрыта на карантин.Очередное показушное мероприятие.
 
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