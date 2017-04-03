В Кыштыме выявили водителей, игнорирующих безопасность своих маленьких пассажиров
Автор: КР от Сегодня, 12:32 Категория: ГИБДД информирует
Сегодня утром сотрудники ДПС провели массовую проверку водителей вблизи детского сада № 20 и вблизи начальной школы – детского сада № 14. Дорожные полицейские проверяли, как автомобилисты соблюдают требования перевозки детей.
Как сообщила сайту «КР» инспектор ГИБДД Бэлла Завалий, если у начальной школы – детского сада № 14 не оказалось ни одного нарушителя, то у детсада № 20 – сразу четверо.
Мужчина 60-ти лет вёз на переднем сиденье «Нивы» своего внука. Мальчик сидел в автокресле, но не был пристёгнут. Также непристёгнутой в удерживающем устройстве сидела и девочка в иномарке «Киа Рио», за рулём которой находился 32-летний водитель.
Если мужчины хотя бы посадили своих маленьких пассажиров в автокресла, то женщины и вовсе проигнорировали их, усадив детей на сиденья. Автоледи сослались на утреннюю спешку, но в итоге больше времени потеряли на общение с сотрудниками ГИБДД. Каждый из четырёх нарушителей оштрафован на три тысячи рублей.
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