В ДТП на Косом мосту пострадал мотоциклист

17-10-2021, 22:42 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня, 17 октября, в 13 часов на автодороге Миасс-Кыштым-Карабаш, в районе Косого моста, мотоциклист 1984 года рождения, житель Свердловской области, не выбрал безопасную скорость при повороте вправо.

В результате он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем “Volkswagen Tiguan” под управлением жителя города Озёрска 1974 года рождения.



Мотоциклист получил множественные травмы и был доставлен в Кыштымскую городскую больницу бригадой скорой помощи.



Водитель легкового автомобиля не пострадал.