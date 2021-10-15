В ДТП на Косом мосту пострадал мотоциклист
17-10-2021, 22:42 Категория: ГИБДД информирует
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Сегодня, 17 октября, в 13 часов на автодороге Миасс-Кыштым-Карабаш, в районе Косого моста, мотоциклист 1984 года рождения, житель Свердловской области, не выбрал безопасную скорость при повороте вправо.
В результате он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем “Volkswagen Tiguan” под управлением жителя города Озёрска 1974 года рождения.
Мотоциклист получил множественные травмы и был доставлен в Кыштымскую городскую больницу бригадой скорой помощи.
Водитель легкового автомобиля не пострадал.