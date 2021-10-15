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В ДТП на Косом мосту пострадал мотоциклист

17-10-2021, 22:42 Категория: ГИБДД информирует
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Сегодня, 17 октября, в 13 часов на автодороге Миасс-Кыштым-Карабаш, в районе Косого моста, мотоциклист 1984 года рождения, житель Свердловской области, не выбрал безопасную скорость при повороте вправо.  

 

В результате он допустил выезд на полосу встречного движения, где  столкнулся с автомобилем “Volkswagen Tiguan” под управлением жителя города Озёрска 1974 года рождения. 
  

Мотоциклист получил множественные травмы и был доставлен в Кыштымскую городскую больницу бригадой скорой помощи. 
  

Водитель легкового автомобиля не пострадал. 

 

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Теги: Косой мост Озерск ДТП травмы кыштымская больница

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