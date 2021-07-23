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В Кыштыме пьяный водитель разбил иномарку

Вчера, 15:21 Категория: ГИБДД информирует
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В минувшую субботу, 24 июля, в 2:20 на 41-м километре автодороги Тюбук-Кыштым водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, не выбрал безопасную скорость движения. В результате водитель не справился с управлением и допустил наезд на пригорок с последующим опрокидыванием на обочину попутного направления.

Установлено, что во время управления транспортным средством мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

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Теги: Кыштым ДТП алкоголь

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