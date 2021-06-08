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В Кыштыме водитель опрокинулся в кювет

Вчера, 15:04 Категория: ГИБДД информирует
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Шестого июня около двух часов ночи на улице Карла Либкнехта водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 217230, не выбрал безопасную скорость движения. В результате он совершил съезд в кювет с последующим наездом на опору ЛЭП.

                                      

В результате дорожно-транспортного происшествия 21-летний местный житель получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой помощи в городскую больницу.

 

По факту ДТП сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кыштымский» проводится административное расследование.

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Теги: Кыштым ДТП травма ГИБДД кювет

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