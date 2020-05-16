В Кыштыме водитель-лихач перевернулся на своём автомобиле

Сегодня, 15:16 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера около 19 часов вечера на 15-м километре автодороги Кыштым – Маук водитель 1976 года рождения, житель посёлка Северный, управлял ВАЗ-21120. Мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание своего транспортного средства.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, в результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой помощи в городскую больницу.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и обязательно использовать ремни безопасности.