В Кыштыме произошло ДТП с участием мотоциклиста

Сегодня, 15:13 Категория: ГИБДД информирует

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В минувшую среду в дневное время на улице К.Либкнехта, в районе дома №225, произошло столкновение «Дэу Нексия», под управлением водителя 1988 года рождения, и мотоцикла «Хонда», под управлением жителя Кыштыма 1986 года рождения. Мотоциклист пытался обогнать автомобиль, но не справился с управлением.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой помощи в городскую больницу.

По факту ДТП сотрудниками ОГИБДД проводится административное расследование.