Кыштымцы «засветились»

Сегодня, 19:23 Категория: ГИБДД информирует

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В рамках акции «Засветись! Тебя заметят» ГИБДД Кыштыма совместно с центром продвижения безопасного поведения участников дорожного движения провели флешмоб для юных пешеходов. Цель мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также пропаганда использования световозвращающих элементов на верхней одежде.

– В мероприятии приняли участие преподаватели и учащиеся школы №4, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва. – Детям рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное время суток и показали, как обозначить себя в темноте, например, применив фонарик или свечу. Но самым простым и удобным способом являются световозврщающие элементы на одежде. И не менее важно оснастить такими элементами и велотранспорт.

Завершением мероприятия стал яркий флешмоб – юные инспекторы дорожного движения исполнили зажигательный танец. Все участники мероприятия получили в подарок светящиеся фликеры и сладкие призы.