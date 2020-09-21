Кыштымские школьники побывали на экскурсии в автошколе

Вчера, 15:20 Категория: ГИБДД информирует

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В рамках профилактического мероприятия «Неделя безопасности» сотрудники госавтоинспекции города Кыштым совместно с Центром продвижения безопасного поведения участников дорожного движения организовали для учащихся кыштымской вечерней школы экскурсию в автошколу «Сирена».

Гостей встретил заместитель директора по учебной части Александр Малёв. Экскурсия прошла в формате познавательного урока, где подросткам рассказали не только о Правилах дорожного движения, но и об опасных ситуациях, участниками которых могут они стать.

Инспектор по безопасности дорожного движения ГИБДД Кыштыма, майор полиции Марина Шнырева проинформировала ребят об административной и уголовной ответственности в сфере безопасности дорожного движения.

Школьники побывали в специализированных учебных классах, осмотрели учебные автомобили и автотренажёр, а также узнали о том, какими практическими навыками должен обладать водитель транспортного средства, с какого возраста можно начинать учиться и сдавать экзамены на право управления транспортным средством. В классе медицинской подготовки гостям рассказали об оказании первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

Экскурсия завершилась на автодроме. Курсанты автошколы «Сирена» продемонстрировали наиболее сложные манёвры в вождении – параллельную парковку, гараж, горку и так далее.