В День защиты детей сотрудники ГИБДД и общественники провели мероприятие по ПДД

Вчера, 15:28 Категория: ГИБДД информирует

152

0

В международный День защиты детей госавтоинспекторы совместно с учредителем центра продвижения безопасного поведения участников дорожного движения Евгением Николайчук, управлением по физической культуре, спорту и туризму и «серебряными волонтёрами» провели профилактическое мероприятие «У ПДД каникул нет».

День защиты детей – отличный повод поговорить с ребёнком о правилах безопасного поведения на дороге. На площади у ДК «Победа» сотрудники ГИБДД пообщались с юными пешеходами и велосипедистами. Ребятам напомнили правила безопасного поведения на дороге. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, майор полиции Марина Шнырёва, объяснила детям, где и как правильно пересекать проезжую часть, где можно кататься на велосипедах, самокатах и роликах и вручала гостям праздника буклеты на тему соблюдения Правил дорожного движения велосипедистами.

В рамках праздничного мероприятия были организованы площадки, на одной из которых состоялась эстафета на велосипедах. Ребята показали своё умение управлять двухколёсным транспортом и самокатами. Малыши, которые ещё не умеют кататься на велосипеде и самокатах, попробовали себя в роли водителей электормобилей. Юные водители под руководством Евгения Николайчука выполняли развороты, повороты и объезжали конусы.

Также ребята смогли проявить себя и в творчестве. Представитель движения «Серебряные волонтёры» Галина Папулова предложила детям нарисовать рисунки на тему «ПДД глазами детей».

В конце праздника дети получили сладкие подарки и воздушные шары.