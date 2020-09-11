В Кыштыме школьники получили памятные подарки от инспектора ГИБДД

Сегодня, 14:17 Категория: ГИБДД информирует

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В ходе проведения акции «Внимание - дети!» сотрудник по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Кыштыма майор полиции Марина Шнырёва и учредитель Центра продвижения безопасного поведения участников дорожного движения Евгений Николайчук провели для школьников конкурс - викторину «Весёлые старты». Он состоялся на базе школ №5 и №11 в Кыштыме.

В мероприятии приняли участие дети из начальных классов. Они демонстрировали знания Правил дорожного движения и дорожных знаков. А также активно отвечали на вопросы викторины, приводили примеры по безопасному поведению на улицах города.

В «Весёлых стартах» школьники преодолели эстафету на самокатах и на велосипедах. Все участники конкурса получили в подарок светоотражающие смайлики, а первоклассникам вручили ещё и памятки юных пешеходов.