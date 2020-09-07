В Кыштыме проходит акция «Внимание, дети!»

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Как сказала сайту «КР» инспектор по безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Марина Шнырёва, в Кыштыме складывается сложная обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом.

С начала этого года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 8 происшествий, в которых 6 детей получили травмы различной степени тяжести. В целях предупреждения детского дорожного травматизма проводится акцию «Внимание, дети!»

Сотрудники Госавтоинспекции подготовили для школьников и воспитанников детских садов викторины по теме соблюдения Правил дорожного движения, в том числе о значении дорожных знаков и сигналов светофора.

Недавно кыштымский отдел ГИБДД совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр продвижения безопасного поведения участников дорожного движения» организовали около Дворца культуры «Победа» весёлые старты. Дети постарше продемонстрировали владение велосипедом, на скорость преодолели дорожное препятствие «змейку». Малыши получили возможность испытать себя в роли водителей на детских электромобилях.