В Кыштыме дорожная полиция старается предотвратить ДТП с пешеходами

Вчера, 15:03 Категория: Общество

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Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, в целях снижения количества ДТП с участием пешеходов, а также активизации профилактической работы, направленной на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, Госавтоинспекция 20 октября с 07:00 до 09:00 и с 18:00 до 22:00 проведёт профилактические мероприятия.

Отметим, с начала 2020 года на территории Кыштыма с участием пешеходов зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых трое получили травмы различной степени тяжести, в том числе пострадал один ребёнок.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дорогах, снижать скорость при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам и уступать дорогу пешеходам. Пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными при переходе проезжей части и дать водителю возможность заблаговременно обнаружить себя в тёмное время суток с помощью световозвращающих элементов.