В Кыштыме 18-летнюю девушку арестовали за управление автомобилем без прав и в нетрезвом виде

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При надзоре за дорожным движением 9 октября около двух часов ночи сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Кыштымский» был остановлен автомобиль ВАЗ-21104, движущийся по улице Калинина. В ходе проверки документов выяснилось, что сидевшая за рулем 18-летняя девушка не только не имела права управления транспортным средством, но и находилась в состоянии алкогольного опьянения.





На данный момент она привлечена к ответственности по статье административного законодательства – по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Постановлением суда ей назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.





С начала 2021 года в Кыштыме задержано за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 112 водителей и 107 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами.