Жительница Кыштыма села пьяной за руль

Сегодня, 14:36 Категория: ГИБДД информирует

498

0

С начала этого года на территории Кыштымского городского округа задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного управления 31 водитель. При этом пьяными водителями совершено семь ДТП.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного опьянения и привлечения внимания общественности к оказанию содействия полиции по выявлению нетрезвых водителей, госавтоинспекторами и членами добровольных народных дружин с 17 по 19 апреля проводились рейды.

Всего было проверено более 100 единиц автомототранспорта. Двое водителей управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Так, у дома № 156 на улице Калинина сотрудники ДПС остановили женщину 1985 года рождения, которая управляла автомобилем вольво. Автоледи находилась в состоянии опьянения. Пьяным за руль сел и 20-летний водитель. Он управлял ВАЗ-21114. Молодой кыштымец отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

К обоим водителям, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, будет применено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей, с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

По статистике, каждое десятое ДТП происходит по вине пьяных водителей.