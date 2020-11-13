В Кыштыме некоторые водители продолжают садиться за руль «подшофе»

Сегодня, 11:08 Категория: ГИБДД информирует

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На территории Кыштымского городского округа за десять месяцев этого года выявлено 95 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. За повторное управление транспортом в пьяном виде привлечено к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ 26 водителей. Зарегистрировано четыре ДТП по вине нетрезвых водителей, в результате которых три человека погибли и ещё один был травмирован.

С начала ноября сотрудниками Госавтоинспекции выявлено четыре водителя, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проведена проверка и приняты меры административного воздействия. В отношении одного нарушителя возбуждено уголовное дело, за повторное управление транспортом в пьяном виде.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, что за такие нарушения как управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения; передача управления транспортом лицу, находящемуся в состоянии опьянения; невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, – предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления от полутора до двух лет.

За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, либо лишённым такового права, а равно отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрено наказание в виде ареста от 10 до 15 суток.