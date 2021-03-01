Кыштымского водителя арестовали на десять суток за отказ от прохождения медицинского освидетельствования

Вчера, 08:40 Категория: ГИБДД информирует

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В Кыштыме нарядами ДПС проведена массовая проверка транспортных средств на предмет выявления водителей с признаками опьянения. В рейде участвовали и представители добровольной народной дружины «Кыштымского учебно-курсового комбината ».



Полицейскими отстранён от управления автомобилем один водитель – житель Кыштыма 1986 года рождения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он был за рулём Ниссан Альмера, хотя вовсе не имел права управления транспортным средством.

От прохождения медосвидетельствования молодой человек отказался. Он привлечён к административной ответственности по статье «Отказ лица, управляющего ТС без прав, пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного либо иного опьянения по правомерному требованию сотрудника полиции». Постановлением мирового судьи данному гражданину назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.



С начала 2021 года в Кыштыме выявлено 19 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Шестеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ещё четыре водителя сели за руль «подшофе» не в первый раз. За это им грозит уголовная ответственность.



Если вам известно, что за руль сел пьяный, сообщайте о данном факте в дежурную часть полиции по телефонам – 4-46-61, 02, 102.