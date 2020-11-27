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В Кыштыме пьяным водителям приходится раскошеливаться

Сегодня, 10:43 Категория: ГИБДД информирует
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За прошлые выходные на территории Кыштымского городского округа выявлено четыре водителя в состоянии алкогольного опьянения.

 

Каждый из них привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей, с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. Кроме того, водителям придётся оплачивать ещё и услуги эвакуатора и штрафстоянки, поскольку управлять транспортом в нетрезвом виде запрещено. Забрать автомобиль со штрафстоянки может только тот, кто включён в страховку ОСАГО.

 

С начала 2020 года задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 101 водитель, из них за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения – 16.

 

Госавтоинспекторы напоминают: вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения является чрезвычайно опасным и может привести к трагическим последствиям.

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Теги: Кыштым ГИБДД пьчные за рулем штраф штрафстоянка

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