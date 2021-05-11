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Житель Кыштыма отправлен в колонию за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

11-05-2021, 15:46 Категория: Происшествия
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Кыштымский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

 

Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался по улицам города Кыштыма, где был остановлен сотрудниками ГИБДД.

 

При проверке документов у водителя были выявлены признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Ранее подсудимый дважды привлекался к уголовной ответственности
по ст. 264.1 УК РФ, кроме того имел судимость за совершение тяжкого преступления против личности.

 

С учётом позиции прокурора судом виновному назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с назначением дополнительного вида наказания в виде лишения права на управление транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

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Теги: Кыштым прокуратура суд пьяная езда колония приговор

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