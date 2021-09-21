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Неподалёку от Кыштыма автоледи спровоцировала ДТП

Сегодня, 09:16 Категория: ГИБДД информирует
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Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма.

 

В минувшую субботу вечером на 74-м километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым произошло ДТП. Жительница Екатеринбурга 1960 года рождения, управляя «Рено Логан», при движении по второстепенной дороге не уступила дорогу транспортному средству «Лифан Х60», движущемуся по главной дороге.

 

В результате водитель «Рено» совершила столкновение с «Лифаном» под управлением 42-летнего жителя Верхнего Уфалея.

 

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

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Теги: Кыштым Карабаш автодорога ДТП ГИБДД

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