Неподалёку от Кыштыма автоледи спровоцировала ДТП

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Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма.

В минувшую субботу вечером на 74-м километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым произошло ДТП. Жительница Екатеринбурга 1960 года рождения, управляя «Рено Логан», при движении по второстепенной дороге не уступила дорогу транспортному средству «Лифан Х60», движущемуся по главной дороге.

В результате водитель «Рено» совершила столкновение с «Лифаном» под управлением 42-летнего жителя Верхнего Уфалея.

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.