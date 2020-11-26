В Кыштыме за один день произошло два ДТП

Вчера, 16:00 Категория: ГИБДД информирует

613

0

Фото предоставлены ГИБДД Кыштыма.

В минувшую субботу на территории Кыштыма произошло сразу два ДТП из-за непредставления водителями преимущества в движении транспортным средством.

Около полудня на перекрёстке улиц Ленина и Калинина жительница Аргаяша 1990 года рождения, находясь за рулём ВАЗ-21093, при повороте налево на регулируемом перекрёстке на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом права проезда. В результате водитель ВАЗ столкнулась с Датсуном, которым управлял 20-летний житель нашего города.

Владельцы обоих авто – начинающие водители – и имеют водительский стаж от одногогода и меньше. В результате ДТП водители не пострадали.

Примерно в это же время на перекрёстке улиц К.Косолапова и Калинина около дома 279, 36-летний житель Озёрска, управляя ВАЗ-21103 , на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу транспортному средству Черри Тигго под управлением жителя Кыштыма 1965 года рождения. Обошлось без пострадавших.