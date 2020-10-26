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В Кыштыме автоледи пострадала в серьёзной аварии

Вчера, 13:08 Категория: ГИБДД информирует
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Фото Ирины Лаптевой. "ВК". 

 

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 26 октября,  в 21 час 45 минут на пересечение улиц Мира и Кутузова. Водитель «Рено логан», 1971 года рождения, при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил автомобилю «ВАЗ-2112». За рулём сидел 18-летний юноша.

 

В результате произошло столкновение двух автомобилей. В ходе ДТП оба водителя получили лёгкие телесные повреждения. Проводится административное расследование.

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Теги: Кыштым ДТП

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