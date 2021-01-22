Недалеко от Кыштыма автовладелица вылетела на «встречку» и едва не угробила и себя, и пассажира

Вчера, 09:54 Категория: ГИБДД информирует

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В минувшую субботу около 15 часов на 43-м километре автодороги Тюбук-Кыштым водитель Фиат Альбеа 1978 года рождения не справилась с управлением. Её автомобиль занесло, и он выехал на полосу встречного движения. Фиат столкнулся с Вольво под управлением жителя Златоуста 1989 года рождения.

Как сообщила сайту "КР" инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, в результате ДТП водитель автомобиля Фиат и её 47-летний пассажир, жители Свердловской области, получили телесные повреждения. Бригадой скорой помощи госпитализированы в больницу Кыштыма.

ГИБДД Кыштыма призывает водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами в условиях реальной видимости. Не стоит также забывать, что тормозной путь на скользкой и заснеженной дороге может увеличиться в несколько раз.