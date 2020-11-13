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В пятницу 13-го недалеко от Кыштыма произошло ДТП с пострадавшими

Вчера, 09:56 Категория: ГИБДД информирует
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Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма.

 

В минувшую пятницу, 13 ноября, в 20 часов 50 минут на 70-м километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым водитель 1988 года рождения, жительница Екатеринбурга, управляя т/с Форд Фокус, не выбрала безопасную скорость движения. В результате она не справилась с управлением и допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием в левый кювет по ходу движения транспортного средства.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, в автомобиле находилось двое пассажиров – молодые женщины, жительницы Екатеринбурга и Каслей.

 

В результате ДТП все трое получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в городскую больницу Кыштыма. Одна из них лечится амбулаторно, двое находятся в стационаре. Не исключено, что одну из них, с травмой шейного позвонка, отправят в Челябинск.

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Теги: Кыштым ГИБДД ДТП травма пятница

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