В пятницу 13-го недалеко от Кыштыма произошло ДТП с пострадавшими

Вчера, 09:56 Категория: ГИБДД информирует

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Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма.

В минувшую пятницу, 13 ноября, в 20 часов 50 минут на 70-м километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым водитель 1988 года рождения, жительница Екатеринбурга, управляя т/с Форд Фокус, не выбрала безопасную скорость движения. В результате она не справилась с управлением и допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием в левый кювет по ходу движения транспортного средства.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, в автомобиле находилось двое пассажиров – молодые женщины, жительницы Екатеринбурга и Каслей.

В результате ДТП все трое получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в городскую больницу Кыштыма. Одна из них лечится амбулаторно, двое находятся в стационаре. Не исключено, что одну из них, с травмой шейного позвонка, отправят в Челябинск.