В Кыштымском округе пьяный водитель Мицубиси опрокинулся в кювет

Вчера, 15:22 Категория: ГИБДД информирует

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Тринадцатого июня утром на автодороге Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым водитель 2000 года рождения, житель Аргаяшского района, управляя Мицубиси Лансер, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

На месте ДТП сотрудниками ДПС установлено, что 20-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Бригадой скорой помощи он был доставлен в городскую больницу имени А. П. Силаева, где ему была оказана разовая медицинская помощь.

Полицейские в очередной раз напоминают гражданам об опасности и последствиях пьяного вождения: водителю в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет. В случае повторного нарушения водителю грозит уже уголовная ответственность. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.