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В ДТП под Кыштымом пострадали водитель и два пассажира

Вчера, 15:22 Категория: ГИБДД информирует
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Вчера на 51-м километре автодороги Миасс- Карабаш- Кыштым 23-летний водитель, управляя автомобилем Ниссан Премьера, не выбрал безопасную скорость движения. На участке дороги на территории Карабашского городского округа он не справился с управлением и съехал в кювет.

 

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, в результате ДТП водитель и два пассажира – девушка 20 лет и 20 летний молодой человек получили травмы. Все они – жители Кыштыма.

 

Всех троих доставили в кыштымскую больницу. Молодые люди от госпитализации отказались. А вот девушка с сотрясением головного мозга и ссадинами лица находится на стационарном лечении.

 

На момент совершения ДТП водитель был трезв. По факту дорожной аварии проводится проверка.

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Теги: Кыштым ДТП Карабаш

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