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В Кыштыме водитель легковушки врезался в опору ЛЭП

Вчера, 10:45 Категория: ГИБДД информирует
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Фото из группы "Я ОЧЕВИДЕЦ! КЫШТЫМ".

 

Вчера, 23 июня, около семи часов вечера на улице Комарова водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2113, не выбрал безопасную скорость движения и попытался избежать наезда на животное, которое оказалось на проезжей части.

 

В результате молодой человек не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на опору линий электропередач.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал.

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Теги: Кыштым ДТП опора ЛЭП улица Комарова

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