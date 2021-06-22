В Кыштыме водитель легковушки врезался в опору ЛЭП
Вчера, 10:45 Категория: ГИБДД информирует
806
0
Фото из группы "Я ОЧЕВИДЕЦ! КЫШТЫМ".
Вчера, 23 июня, около семи часов вечера на улице Комарова водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2113, не выбрал безопасную скорость движения и попытался избежать наезда на животное, которое оказалось на проезжей части.
В результате молодой человек не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на опору линий электропередач.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал.