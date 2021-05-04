На территории Кыштымского округа водитель из Копейска улетел в кювет

Вчера, 10:28 Категория: ГИБДД информирует

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Шестого мая около 14 часов на 39-м километре автодороги Тюбук - Кыштым житель Копейска1986 года рождения, управляя автомобилем «ДЭУ МАТИЗ», не выбрал безопасную скорость движения. В результате он допустил съезд в кювет и наезд на дерево. Водитель был госпитализирован с травмой в Кыштымскую городскую больницу.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения.