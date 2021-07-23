В Кыштыме водитель врезался в опору светофора

Сегодня, 18:26 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня, 23 июля, в 12:40 на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Клима Косолапова водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем BAW Fenix, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на дорожный знак и опору светофора.



Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а также был лишён права управления транспортными средствами.



В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал.



По факту ДТП сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кыштымский» проводится административное расследование.