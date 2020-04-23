ГИБДД Кыштыма рассказала подробности ДТП с загоревшимся автомобилем

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Вчера около семи часов вечера у дома № 24 на улице Освобождения Урала водитель 1978 года рождения, управляя Хондой Цивик, совершил наезд на стоящий на перекрёстке автомобиль Тойота RAV 4. Женщина 1971 года рождения, находившаяся за рулём Тойоты, ждала, когда запрещающий сигнал светофора сменится на зелёный.

В результате ДТП женщина получила травму и была доставлена бригадой скорой помощи в городскую больницу. У неё диагностировано сотрясение головного мозга.

Хонду от удара отбросило, и у автомобиля загорелся моторный отсек.

Водитель Хонды оказался с признаками алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

По данному факту проводится административное расследование.

Виновнику ДТП грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управлять транспортным средством на срок от полутора до двух лет.