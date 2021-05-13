Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме произошло ДТП с участием мотоциклиста

Вчера, 08:55 Категория: ГИБДД информирует
614
0

Вчера, 12 мая, в 20 часов на регулируемом перекрёстке улиц К. Либкнехта и Ленина водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, при повороте налево не предоставил преимущество и совершил столкновение с мотоциклом YAMAHA. За рулём «железного коня» находился 36-летний житель Кыштыма.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, в результате ДТП водитель мотоцикла получил травму ноги и был госпитализирован.

 

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится административное расследование.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ДТП мотоциклиста ГИБДД травма

Похожие публикации:

В Кыштыме произошло ДТП с участием трёх машин

В Кыштыме подросток попал под колёса иномарки

В Кыштыме ВАЗ столкнулся с велосипедистом

В Кыштыме пьяный водитель спровоцировал ДТП

В Кыштыме водитель бензовоза спровоцировал ДТП

Комментарии:

Добавить