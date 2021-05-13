В Кыштыме произошло ДТП с участием мотоциклиста

Вчера, 08:55 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера, 12 мая, в 20 часов на регулируемом перекрёстке улиц К. Либкнехта и Ленина водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, при повороте налево не предоставил преимущество и совершил столкновение с мотоциклом YAMAHA. За рулём «железного коня» находился 36-летний житель Кыштыма.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, в результате ДТП водитель мотоцикла получил травму ноги и был госпитализирован.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится административное расследование.