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На одной из улиц Кыштыма не смогли разъехаться двое жителей Свердловской области

Вчера, 14:26 Категория: ГИБДД информирует
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Вчера около 16 часов у дома №1 по улице Освобождения Урала житель Свердловской области 1975 года рождения, управляя Мицубиси Лансер, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу пользующемуся преимуществом автомобилю Ситроен. За рулём Ситроена находился тоже житель соседнего региона 1979 года рождения.

 

В результате произошло столкновение. В ДТП никто не пострадал.

 

Как установлено сотрудниками ДПС, водитель автомобиля Мицубиси находился в состоянии алкогольного опьянения.

 

Теперь виновнику ДТП придётся заплатить штраф в размере 30 000 рублей и лишится водительского удостоверения сроком на 1,5-2 года. Кроме того, он обязан возместить расходы на ремонт автотранспорта потерпевшей стороне.

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Теги: Кыштым ДТП Свердловская область ГИБДД Кыштыма

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