На одной из улиц Кыштыма не смогли разъехаться двое жителей Свердловской области
Вчера, 14:26 Категория: ГИБДД информирует
558
0
Вчера около 16 часов у дома №1 по улице Освобождения Урала житель Свердловской области 1975 года рождения, управляя Мицубиси Лансер, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу пользующемуся преимуществом автомобилю Ситроен. За рулём Ситроена находился тоже житель соседнего региона 1979 года рождения.
В результате произошло столкновение. В ДТП никто не пострадал.
Как установлено сотрудниками ДПС, водитель автомобиля Мицубиси находился в состоянии алкогольного опьянения.
Теперь виновнику ДТП придётся заплатить штраф в размере 30 000 рублей и лишится водительского удостоверения сроком на 1,5-2 года. Кроме того, он обязан возместить расходы на ремонт автотранспорта потерпевшей стороне.