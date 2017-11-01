В Кыштыме водитель УАЗа протаранил бетонный забор

Автор: КР от Сегодня, 09:14 Категория: ГИБДД информирует

Это ДТП произошло на улице Парижской Коммуны в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Управляя внедорожником «УАЗ Патриот», 45-летний житель нашего города не выбрал безопасную скорость и в результате не справился с управлением. Его автомобиль на полном ходу врезался в высокий бетонный забор неподалёку от бассейна «Садко». Сам водитель не пострадал.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, виновник аварии вообще не имел права садиться за руль, поскольку он уже лишён водительских прав за управление транспортом в нетрезвом виде. Более того, нигде не работающий мужчина и на сей раз разъезжал по городу в состоянии алкогольного опьянения.

За езду без прав он отбыл сутки в камере для задержанных в административном порядке. А вот за управление автомобилем в нетрезвом виде ему грозит уже уголовная ответственность – вплоть до лишения свободы.