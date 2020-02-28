В Кыштыме пьяный водитель спровоцировал ДТП

Сегодня, 11:33 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера в районе дома № 227 на улице Калинина 33-летний житель нашего города, управляя ВАЗ-2107, не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на Ниссан.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель «семёрки» находился в состоянии алкогольного опьянения. В ДТП никто не пострадал.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, теперь виновнику ДТП придётся возместить страховой компании убытки, понесённые в связи с аварией. Кроме того, за управление автомобилем в состоянии алкогольного управления мужчина заплатит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишится водительских прав на срок до двух лет.