В Кыштымском округе водители сбили двух лосей

Вчера, 15:15 Категория: ГИБДД информирует

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Первое ДТП произошло 13 июня около десяти часов вечера на автодороге Миасс-Карабаш-Кыштым. 33-летний водитель, житель Екатеринбурга, управляя автомобилем Пежо, совершил столкновение с животным, которое перебегало проезжую часть дороги. В результате ДТП иномарка получила механические повреждения, а сохатый скончался. Водитель не пострадал.

Вчера в 00:40 на автодороге Тюбук-Кыштым житель Златоуста 1997 года рождения, управляя автомобилем Нисан X-TRAIL, также совершил наезд на лося, который неожиданно выбежал из лесного массива. Животное скончалось на месте. Водитель в ДТП не пострадал.

В отношении обоих водителей вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.