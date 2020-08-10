В Кыштымском округе жертвами водителей стали косуля и корова

Вчера, 15:18 Категория: ГИБДД информирует

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В минувшее воскресенье, 9 августа, в 13 часов 10 минут на 70-м километре автодороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым 60-летний водитель, управляя автомобилем «Хёндай», совершил наезд на косулю. Животное внезапно выскочило из леса, и житель Аргаяша не успел предотвратить столкновение. От удара иномарка получила технические повреждения, а косуля скончалась.

В тот же день в 16 часов 10 минут возле дома № 109 на улице К. Либкнехта житель Кыштыма 1957 года рождения, который ехал на лошади с телегой, задел своей повозкой «Рено сандеро». Иномарка получила повреждения. По данному факту проводится проверка.

Вчера, 10 августа, ещё одно животное стало жертвой водителя. ДТП произошло на улице Нязепетровской. Житель Каслей 1975 года рождения ехал на «Тойоте», когда корове вздумалось перейти проезжую часть. Столкновения избежать не удалось. Иномарка получила повреждения, а Бурёнке потребовалась помощь ветеринара.