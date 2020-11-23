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Житель Кыштыма угодил под колёса иномарки

Вчера, 10:12 Категория: ГИБДД информирует
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Вчера в седьмом часу вечера на улице Сугомакской произошло ДТП. Возле дома № 29/Б житель Озёрска 1970 года рождения, управляя автомобилем Датсун, совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

 

В результате ДТП житель Кыштыма 1963 года рождения был госпитализирован в кыштымскую больницу с травмами.

 

Кыштымская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Водители должны заблаговременно снизить скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части.

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Теги: Кыштым ДТП травма

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