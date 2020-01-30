В Кыштыме произошло ДТП с пострадавшим

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В минувшую пятницу около 17 часов водитель 1971 года рождения, житель Златоуст, двигался на «Тойоте Лэндкрузер» по автодороге Тюбук – Кыштым.

На 45 километре при совершении обгона он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хёндай». В результате ДТП водитель «хёндая» 1991 года рождения и его пассажирка 1993 года рождения получили травмы.

Бригада скорой помощи доставила пострадавших в кыштымскую больницу. Врачи констатировали у обоих сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

По факту ДТП госавтоинспекторами проводится административное расследование.