ГИБДД Кыштыма выявила семь опасных снежных горок

Вчера, 08:52 Категория: ГИБДД информирует

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Профилактическое мероприятие «Горка» проводится дорожной полицией на территории Кыштымского городского округа уже не первый раз. Его целью является обследование улиц на предмет выявления опасных участков дорог, наличие «опасных» горок и различных снежных валов, скат которых выходит на проезжую часть. Такие участки должны быть своевременно выявлены и ликвидированы во избежание трагедии.

Именно для этого ГИБДД совместно с общественными объединениями – добровольческим движением «Серебряные волонтёры» и Центром продвижения безопасного поведения участников дорожного движения вышли на улицы города.

В ходе рейда выявлено семь горок, в том числе «снежных валов», которые имели опасный скат в сторону проезжей части. Информация направлена в соответствующие дорожные службы для ликвидации таких участков.

Полицейские и волонтёры провели с детьми беседы о том, что нельзя кататься с горок, выходящих на проезжую часть дороги. Школьникам вручили листовки с правилами безопасного поведения на дороге.