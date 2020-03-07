В Кыштыме юные инспекторы дорожного движения отметили день рождения своего объединения

Сегодня, 08:52 Категория: ГИБДД информирует

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Отряды юных инспекторов движения (ЮИД) были созданы в марте 1973 года по инициативе начальника главного управления ГАИ МВД СССР В. Лукьянова и госавтоинспектора Л. Овчаренко. За всё это время движение ЮИД не утратило своей актуальности.

Юные инспекторы, а их в Кыштымском городском округе более двухсот, изучают правила безопасного поведения на дорогах, ведут пропаганду Правил дорожного движения среди сверстников, оказывают содействие сотрудникам ГИБДД в проведении различных социально значимых акций и кампаний. Дети с удовольствием участвуют в ежегодном конкурсе «Безопасное колесо». И, конечно, за всем этим стоят наставники-руководители отрядов юных инспекторов дорожного движения.

В честь дня рождения в общеобразовательные школы к «виновникам торжества» приехали инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения майор полиции Марина Шнырёва, старший госинспектор безопасности дорожного движения капитан полиции Константин Падерин и учредитель Центра продвижения безопасного поведения участников дорожного движения Евгений Николайчук.

Они пожелали ребятам и их руководителям дальнейших успехов в развитии движения ЮИД, в работе, направленной на пропаганду безопасности дорожного движения и профилактику детского дорожного травматизма.