В Кыштыме пешеходам напомнили о безопасности на дорогах

Сегодня, 16:29 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера госавтоинспекторы Кыштыма провели профилактическую акцию «Внимание, пешеход!» Наряды ДПС выявили четырёх водителей, нарушающих правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов. В одном случае автовладелец не только не уступил дорогу пешеходу, но ещё и оказался пьяным за рулём.

В числе нарушителей оказались и пешеходы. Четверо из них привлечены к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения и оштрафованы на 500 рублей каждый.

С учащимися коррекционной школы № 5 инспектор по пропаганде безопасности дородного движения майор полиции Марина Шнырёва провела мастер-класс «Как перейти нерегулируемый перекрёсток». Активно включились в пропаганду ПДД и представители волонтёрского движения «Серебряные волонтеры» Галина Папулова и Альмира Собченко, совместно с учредителем организации «Центр продвижения безопасного поведения участников дорожного движения» Евгением Николайчуком и членами «Родительского патруля».