Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме пешеходам напомнили о безопасности на дорогах

Сегодня, 16:29 Категория: ГИБДД информирует
67
0

Вчера госавтоинспекторы Кыштыма провели профилактическую акцию «Внимание, пешеход!» Наряды ДПС выявили четырёх водителей, нарушающих правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов. В одном случае автовладелец не только не уступил дорогу пешеходу, но ещё и  оказался пьяным за рулём.

 

В числе нарушителей оказались и пешеходы. Четверо из них привлечены к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения и оштрафованы на 500 рублей каждый.

 

С учащимися коррекционной школы № 5 инспектор по пропаганде безопасности дородного движения майор полиции Марина Шнырёва провела мастер-класс «Как перейти нерегулируемый перекрёсток». Активно включились в пропаганду ПДД и представители волонтёрского движения «Серебряные волонтеры» Галина Папулова и Альмира Собченко, совместно с учредителем организации «Центр продвижения безопасного поведения участников дорожного движения» Евгением Николайчуком и членами «Родительского патруля».

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ГИБДД Правила дорожного движения пешеходы профилактика

Похожие публикации:

В Кыштыме юные инспекторы дорожного движения отметили день рождения своего объединения

В Кыштыме инспекторы ГИБДД совместно с серебряными волонтёрами призвали водителей быть трезвыми за рулём

В Кыштыме инспекторы ДПС проверили, уступают ли водители дорогу пешеходам

В Кыштыме пешеходы – те ещё нарушители Правил дорожного движения

Родители, готовьте автокресла – в Кыштыме пройдёт очередной рейд ГИБДД

Комментарии:

Добавить