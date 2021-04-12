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В Кыштыме ВАЗ столкнулся с велосипедистом

Сегодня, 12:28 Категория: ГИБДД информирует
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Вчера на улице Ленина, 53 водитель автомобиля ВАЗ-21440 1977 года рождения на перекрёстке при повороте налево не предоставил преимущество в движении велосипедисту и совершил с ним столкновение.

Велосипедист 1982 года рождения в ДТП не пострадал.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть максимально внимательными во время управления транспортным средством.

А также напоминает, что невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, согласно ст. 12.18 КоАП РФ влечёт наложение административного наказания в виде штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

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Теги: Кыштым ГИБДД ДТП ВАЗ велосипед

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