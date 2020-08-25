В Кыштыме велосипедист попал под колёса автомобиля

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Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Марина Шнырёва, в минувший понедельник на улице Ленина, 25а жительница Кыштыма, управляя автомобилем «Хонда Солярис», при повороте на территорию жилой зоны совершила наезд на 14-летнего велосипедиста.

В результате ДТП несовершеннолетний получил лёгкие телесные повреждения. Госавтоинспекция напоминает, что водитель при выезде на дорогу с прилегающей территории должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги – пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.