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В Кыштыме в ДТП на пешеходном переходе пострадал ребёнок

Вчера, 14:24 Категория: ГИБДД информирует
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Вчера в 15:15 на улице Калинина, 174 водитель 1946 года рождения, управляя Лада Калина, совершил наезд на пешехода 2012 года рождения. Школьник переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход был травмирован.

 

Со слов водителя, пешехода он не заметил, так его ослепило солнце.

 

ГИБДД напоминает: дети являются одной из сложных категорией участников дорожного движения. Из-за ослабленной способности к быстрой оценке дорожной ситуации они часто становятся жертвами ДТП. Уважаемые водители! Госавтоинспекция призывает вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами.

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Теги: Кыштым ДТП ребенок травма

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