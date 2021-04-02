В Кыштыме за март произошло 46 ДТП

Сегодня, 16:24 Категория: ГИБДД информирует

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В прошлом месяце сотрудниками ГИБДД Кыштыма пресечено 247 нарушений Правил дорожного движения, из них: десять нарушений правил перевозки детей, пять водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам. За несоблюдение требований об обязательном страховании автотранспорта привлечено к административной ответственности 30 человек. Выявлено восемь нарушений ПДД, совершённых несовершеннолетними.

За истекший месяц выявлено 20 участников дорожного движения, уклоняющихся от уплаты административного штрафа за нарушение Правил дорожного движения. Каждому выписан штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

Задержано за езду без прав девять водителей, ещё семеро задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

На территории городского округа произошло 46 ДТП, в которых два пешехода получили травмы.