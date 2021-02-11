ГИБДД Кыштыма подвела итоги конкурса «Безопасная зима»

Сегодня, 12:18 Категория: ГИБДД информирует

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Городской семейный конкурс «Безопасная зима» по безопасности дорожного движения проводился ГИБДД при поддержке администрации Кыштымского городского округа, управления по делам образования и центра продвижения безопасного поведения участников дорожного движения.



В конкурсе приняли участие более 40 кыштымцев. Они проявили свои способности в номинациях: «Я безопасно управляю автомобилем зимой», «Новогодний ужин с ПДД», «Новогодняя ёлка в стиле ПДД» и «Танец регулировщика».



Взрослые продемонстрировали умение фигурного вождения автомашин, дети вместе с родителями готовили семейный ужин, используя символику дорожного движения. Маленькие участники попробовали себя в роли регулировщиков.



Торжественное подведение итогов и вручение наград состоялось в Народном доме. Все участники получили грамоты и подарки. Воспитанники детского сада № 16 и учащиеся начальной школы №2 завоевали дипломы и переходящий кубок «Самый активный детский сад» и «Самая активная школа». В виде поощрительного приза дети получили торты.



Организаторы конкурса «Безопасная зима» выразили благодарность родителям и детям за участие в конкурсе, а также спонсорам за оказанную поддержку в проведении мероприятия и пропаганде безопасности дорожного движения.