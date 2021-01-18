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В Кыштыме стартовал семейный конкурс «Безопасная зима-2021»

Вчера, 15:24 Категория: ГИБДД информирует
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На территории Кыштымского городского округа стартовал ставший уже доброй традицией семейный конкурс «Безопасная зима-2021».

                                                                  

На автодроме автошколы «Сирена» состоялся первый тур конкурса – соревнование по фигурному вождению автомобиля «Я безопасно управляю автомобилем». Организаторами мероприятия выступили учредитель Центра продвижения безопасного поведения участников дорожного движения Евгений Николайчук и Госавтоинспекция Кыштыма. Помощь в проведении оказала администрация автошколы «Сирена».

 

В мероприятии приняли участие жители и жительницы нашего города на личных транспортных средствах. Перед стартом мастер практического обучения вождению автомобиля Артур Тарасов провёл инструктаж по правилам безопасного нахождения на автодроме.

 

На этот раз участникам пришлось состязаться в особо сложных условиях. Трасса оказалась заснеженная и довольно скользкая, поэтому от автолюбителей потребовалась выдержка и быстрое принятие решения в нестандартных ситуациях.

 

Комплекс соревнований включал в себя скоростное маневрирование на фигурах – змейка, параллельная парковка, дворик, гараж, и скоростной слалом вокруг установленных фишек.

 

Поддержать участников соревнования пришли дети и взрослые, которые с пристальным вниманием наблюдали за манёврами автолюбителей.

 

Первое место заняли Александр Глазков среди мужчин и Валентина Андрейченко – из женщин. На втором месте – Вадим Ефимов и Надежда Дедюкина, на третьем – Михаил Сагдеев и Анна Ерошкина.

 

Как отметили конкурсанты, участие в подобных мероприятиях даёт автолюбителям возможность не только проверить свои знания и навыки, но и обменяться опытом.

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Теги: Кыштым ГИБДД Автошкола Сирена

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