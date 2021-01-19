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В Кыштыме прошёл «вкусный» конкурс, посвящённый Правилам дорожного движения

Вчера, 17:03 Категория: ГИБДД информирует
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Кулинарный шедевр Арсения Пичугина. Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма.

 

Учредитель центра продвижения безопасного поведения участников дорожного движения Евгений Николайчук и ГИБДД Кыштыма организовали кулинарный конкурс по безопасности дорожного движения «Новогодний ужин с ПДД». Он проводился в рамках городского семейного конкурса «Безопасная зима-2021».

 

Конкурс прошёл дистанционно и объединил более двадцати ребят, которые вместе со своими семьями представили горячие и холодные блюда, а также десерты в оригинальном оформлении.

 

Главное условие конкурса – тематика блюда должна была содержать различные дорожные ситуации, либо дорожные знаки, а также призывы к соблюдению Правил дорожного движения.

 

На конкурс поступило 27 кулинарных вкусностей: пироги и печенье в виде дорожных знаков, красно-жёлто-зелёные яичницы, бутерброды, разноцветные салаты с машинами, светофорами и пешеходными переходами и многое другое.

 

 Оригинальное блюдо от Константина Куца.

Определены три победителя. Первое место заняла семья Куц, второе место – семья Гуньковых, третье – семья Глуховых.

 

Кулинарный шедевр от Василисы Гуньковой.

 

Все конкурсанты получат памятные призы по окончанию конкурса «Безопасная зима 2021».

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Теги: Кыштым ГИБДД ПДД кулинария блюда

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