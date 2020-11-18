Жители Кыштыма не забывают о Правилах дорожного движения даже за ужином

Сегодня, 10:00 Категория: ГИБДД информирует

147

0

Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма.

В режиме онлайн прошёл последний этап городского конкурса «Безопасная осень» под названием «Осенний ужин всей семьи с ПДД».

Данный этап организовали некоммерческая организация «Центр продвижения безопасного поведения участников дорожного движения» и Госавтоинспекция Кыштыма. В конкурсе участвовали семьями. Дети вместе с родителями готовили самые разные блюда на тематику дорожного движения: салаты и бутерброды, пряники и торты, и даже испекли дорожные знаки.

Участники подошли к готовке с фантазией и юмором. Фотографии кулинарных работ публиковались участниками на официальной странице ВКонтакте «Центр продвижения культуры БПУДД Автономная НКО».

В конкурсе принял участие 16 семей. Самой высокой оценки удостоено кулинарное блюдо семьи Леонидовых, команда «Дорожный патруль». Второе место заняла семья Бабкиных, команда «Дружная семейка», и третье – семья Андрейченко, команда «Светофорики». Ребята в ближайшее время получат дипломы победителей и памятные сувениры. Остальные участники будут награждены грамотами.

Как отметила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» майор полиции Марина Шнырёва, подобные мероприятия в игровой форме учат детей и их родителей более ответственно подходить к соблюдению Правил дорожного движения.